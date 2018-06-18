РИАМО – 18 июн. Новая редакция проекта типовых правил пользования метрополитенами в России предусматривает свободную фото- и видеосъемку, а также накладывает ряд ограничений на размер бесплатного багажа и запрет на использование электронных сигарет, пишет во вторник газета «Известия».

Минтранс России доработал проект типовых правил пользования метрополитеном. В новой редакции проекта типовых правил появилось несколько дополнительных рекомендаций.

«Предложено дать пассажирам право на фото- и видеосъемку в метрополитене. Она будет разрешена «в порядке, установленном правилами» субъектов Федерации. В действующих документах (в каждом городе они свои – ред.) нет однозначной позиции касательно съемки. К примеру, в правилах подземки Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга этот вопрос не оговаривается», – говорится в материале.

В правилах пользования столичным метрополитеном указано, что запрещена кино- и видеосъемка без разрешения руководства подземки, а фотосъемка не упоминается. Только на Московском центральном кольце запрещена любая съемка (в том числе фото) «с использованием профессионального и (или) стационарного оборудования».

В метрополитене Санкт-Петербурга разрешена фотосъемка без вспышки, а для работы со вспышкой, а также чтобы снимать видео, нужно разрешение руководства подземки. Аналогичные правила действуют в Самаре. В Казанском метрополитене разрешены все виды съемок.

Минтранс также предлагает разрешить бесплатный провоз ручной клади, размер которой не превышает 120 сантиметров по сумме трех измерений (длина, ширина и высота). Один пассажир может взять с собой «две единицы» такой ручной клади. В предыдущей редакции типовых правил такого положения не было. В документах региональных метрополитенов предусмотрены схожие параметры. Сколько багажа пассажиры смогут провозить за плату – будут решать региональные власти.

«Также в новой редакции типовых правил подчеркивается, что использование электронных систем доставки никотина в подземке не разрешается. В предыдущей версии документа говорилось лишь об общем запрете курения и не уточнялось, распространяется ли он на вейпы», – уточняется в материале.

Ведомство также скорректировало проект правил, предложив оставить запрет «перевозить детей в детских колясках на эскалаторах метрополитена и при входе в вагон и выходе из вагона». В последней редакции документа в перечне запретов для пассажиров коляски вообще не упоминаются.