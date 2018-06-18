РИАМО - 18 июн. Церемонию открытия чемпионата мира по футболу – 2018 целиком или частично посмотрели 40% опрошенных россиян, игру Россия – Саудовская Аравия – 55%, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского центра изучения общественного мнения.

ВЦИОМ представляет данные исследования, проведенного по итогам первого матча чемпионата мира по футболу-2018, который прошел 14 июня.

«Церемонию открытия чемпионата мира по футболу-2018 (14 июня – ред.) смотрели 40% россиян. За первой игрой нашей сборной и Саудовской Аравии следили 55% опрошенных: при этом люди старшего поколения проявили больший интерес (72% среди 60-летних плюс) к матчу, нежели молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (57%)», – говорится в сообщении.

О том, что церемония открытия чемпионата была красочной и зрелищной, сказали 27% зрителей, еще 12% заявили, что самой запоминающейся была речь президента РФ Владимира Путина.

Ожидания большинства болельщиков полностью оправдались: 58% респондентов с самого начала верили в победу в первом матче, еще 17% надеялись, но не верили, что команда выиграет. Однако 10% на успех российских игроков вовсе не надеялись.

После открытия чемпионата мира по футболу – 2018 интерес россиян к просмотру трансляций вырос: если до открытия собирались смотреть матчи 52% опрошенных, то после первой игры нашей сборной эта доля выросла до 64%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 июня 2018 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тысяча респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2%.

В первом матче ЧМ-2018 14 июня сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.