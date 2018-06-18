РИАМО – 18 июн. Свыше 4 тысяч избирательных участков будет работать в Московской области на выборах губернатора региона, число сопоставимо с количеством участков на президентских выборах в Подмосковье, сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«Мы рассчитываем, что в Подмосковье в единый день голосования 9 сентября будет открыто порядка 4,2 тысячи УИК (участковых избирательных комиссий)», – сказала Хаймурзина в интервью РИА Новости.

Она добавила, что на выборах президента количество избирательных участков составляло 4239.

Седьмого июня 2018 года постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 июня по 27 июня. Правом выдвижения кандидатов обладают исключительно избирательные объединения, выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения законом не предусмотрено.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.