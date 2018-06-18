РИАМО – 18 июн. Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает с 2020 года облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц – максимум 1 тысяча евро, а вес – 31 килограмм, пишет газета «Ведомости».

«ФТС направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, рассказали два федеральных чиновника. Направлено комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли, подтвердил представитель ФТС. Бюджету это добавит 25 миллиардов рублей в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее», - говорится в статье.

Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц – максимум 1 тысяча евро, а вес – 31 килограмм. Сверх суммы пошлина – 30%, но не менее 4 евро за 1 килограмм. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года – до 200 евро.

Как отметил замруководителя ФТС Тимур Максимов, главная задача – создать равные условия для российской и трансграничной интернет-торговли, иначе российским компаниям проще и выгоднее работать по модели иностранных интернет-площадок.

Основной вклад в рост интернет-торговли в 2017 году (плюс 13%) внесла трансграничная (плюс 24%) при росте российской на 8%. На трансграничную торговлю в 2017 году пришлось 36% интернет-покупок: больше всего россияне покупали в Китае – 53% (в денежном выражении), ЕС – 22% и США – 12%.

Обнулить порог и снизить пошлину ФТС предлагает через год-полтора, чтобы подготовились бизнес, «Почта России» и таможенники. Порог нужно снижать постепенно, получать обратную связь после каждого шага от потребителей, «Почты России» и экспресс-перевозчиков, считают в Минфине, а говорить об обнулении – не ранее 2020 года.

В снижении порога заинтересованы российские интернет-ритейлеры. Сейчас они выводят инфраструктуру за рубеж и торгуют с приграничных территорий без таможенного оформления. За 2017 год бюджет, по оценкам, из-за этого потерял 130 миллиардов рублей. ФТС считает, что, если ее предложение будет принято, бюджет получит около 1,5 евро с отправления.