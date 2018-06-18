РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В период с 4 по 17 июня сотрудники МЧС городского округа Люберцы 90 раз выезжали по сигналу тревоги и принимали участие в тушении четырех пожаров, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации муниципалитета начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

«За две недели (4-17 июня – ред.) подразделения пожарного гарнизона совершили 90 выездов по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации четырех пожаров, три из которых произошли на территории городского округа Люберцы», – сказал Иванов.

Он уточнил, что 9 июня на территории СНТ «Долина» в поселке Красково произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Два пожара произошли – на автомобильном транспорте. Пострадавших нет.

«Два раза наши сотрудники привлекались к ликвидации последствий ДТП, один раз – для оказания помощи полицейским», – пояснил Иванов.