РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июн. Сотрудники ОГИБДД УМВД России подмосковного Королева рассказали воспитанникам одного из городских детских садов о безопасности на дорогах и правилах дорожного движения, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по горокругу Оксана Еруновская.

Мероприятие в рамках акции «Детям – безопасность на дорогах!» состоялось в детском саду №38. Акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, и закрепление навыков и знаний по правилам дорожного движения.

«Полицейские напомнили ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения, как пешеходами, так и пассажирами транспортных средств и разъяснили их обязанности. Сотрудник Госавтоинспекции рассказал ребятам о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, а также обязательном использовании ремней безопасности и детских кресел при поездках в автомобилях», – сказала Еруновская.

Также полицейские провели с детьми игру, направленную на знание и закрепление безопасного поведения детей на улице, и подарили световозвращатели. Ребята поблагодарили сотрудников полиции за интересную викторину и подарки, пообещав быть примерными участниками дорожного движения.