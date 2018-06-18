РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. В понедельник утром в Балашихе провели 41 замер состояния воздуха, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ не зафиксировали, жителям города ничего не угрожает, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Городской округ Балашиха. На 06:00 18 июня 2018 года проведен 41 замер лабораторией ПСЧ-201. В результате проведенных экспресс-исследований превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе сожжено 60 тысяч кубометров свалочного газа, распылено четыре бочки ароматизирующего вещества.



В настоящее время на полигоне «Кучино» круглосуточно проводится экстренная дегазация. Система включает 55 скважин глубиной 30 метров, все они подключены к двум факельным установкам термического обезвреживания. В процессе рекультивации систему расширят до 112 скважин, будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию. Все тело полигона покроют специальным материалом, который полностью исключит попадание вредных выбросов в атмосферу. В настоящее время полимерным материалом покрыто более 70% склонов и 26 скважин.