РИАМО - 18 июн. Подмосковный завод «Дулевский фарфор» планирует изготовить порядка 1 тысячи сувенирных самоваров с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года, в настоящее время изготовлено около 700 таких самоваров, сообщил РИАМО председатель ПК «Дулевский фарфор» Петр Сивов.

«Сувенирный самовар с символикой ЧМ-2018 пользуется спросом в качестве подарочного и сувенирного изделия. Изделие само сложное в изготовлении и относительно дорогое. Запланировано выпустить его порядка 1 тысячи штук с символикой ЧМ-2018. Пока произведено около 700 штук и практически все они уже проданы», - сказал Сивов.

Он отметил, что ассортиментный ряд специальной лицензионной продукции к ЧМ-2018 насчитывает 25 видов изделий, включая три вида официального талисмана чемпионата мира по футболу‑2018 волка Забиваки.

«На первом месте по спросу идет скульптура (волка Забиваки - ред.), далее чайные пары, настенные тарелки», - добавил Сивов.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.