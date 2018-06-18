РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В период с 4 по 17 июня сотрудники полиции Люберец по горячим следам раскрыли 75 уголовных дел, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации горокруга начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За две недели (4-17 июня – ред.) в межмуниципальное управление от граждан поступило 2 970 обращений. По ним возбуждено 77 уголовных дел, 75 из них раскрыто по горячим следам. За две недели было зарегистрировано 310 ДТП, из них 10 – с пострадавшими», – сказал Романцев.

Он добавил, что личный состав работает в усиленном варианте несения службы. Полицейские Люберец оказывают помощь московским коллегам в работе на чемпионате мира по футболу.

«Никаких резонансных преступлений за две недели в городском округе не было», – заключил Романцев.