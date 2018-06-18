РИАМО - 18 июн. В Минприроды России поступили предложения изменить законодательство для упрощения процедуры создания мусорных объектов в Москве, речь, в частности, идет о сокращении размера санитарно-защитных зон для создания «погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров», пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Закон об отходах и ряд других нормативно-правовых актов могут изменить для «упрощения порядка создания» объектов мусорной инфраструктуры в Москве. По словам знакомого с ситуацией источника, предложения подготовлены столичным правительством и уже переданы в Минприроды и Росприроднадзор в неофициальном порядке, без сопроводительного письма», — говорится в материале.

Согласно документу, с учетом дефицита мусорных мощностей предлагается предусмотреть в законе об отходах возможность строительства и эксплуатации в субъектах РФ площадок «накопления обработанных твердых коммунальных отходов для складирования отходов на срок до семи лет». Необходимость таких изменений, в частности, связана с тем, что эксплуатация свалок в черте Москвы возможна только до 2025 года, временные площадки частично решат проблему нехватки мусорных мощностей.

«Кроме того, столичные власти настаивают на уменьшении размера санитарно-защитных зон сортировочных станций, объектов обезвреживания и перегрузки твердых коммунальных отходов (ТКО)», — добавляется в материале.

Уменьшение таких зон необходимо и для создания «погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров», говорится в документе. Минимальный размер санитарной зоны — 100 метров — предлагается для объектов сортировки и переработки «с использованием оборудованных зданий, строений и закрытых сооружений для обращения с принимаемыми отходами» и «мобильных установок для сортировки или перегрузки несанкционированных свалок ТКО».

По словам Алексея Макрушина из ассоциации ЖКХ «Развитие», предлагаемые меры «существенно упрощают выделение земли под строительство объектов обращения с отходами и позволяют не обсуждать эти проекты в том режиме, как это происходит сейчас».