РИАМО - 18 июн. На подмосковном заводе «Дулевский фарфор» изготовили около 10 тысяч фарфоровых скульптур официального талисмана чемпионата мира по футболу-2018 волка Забиваки, сообщил РИАМО председатель производственного кооператива (ПК) «Дулевский фарфор» Петр Сивов.

«Всех видов Забивак изготовили порядка 10 тысяч штук. <...> Повышенным спросом пользуется поза «Удар по мячу», – сказал Сивов.

Кроме скульптур Забиваки на заводе были изготовлены чайные пары, сувенирные настенные тарелки, чайники, сувенирные самовары и елочные игрушки-шары с символикой мундиаля, добавил он.

«Все изделия представлены в фирменном магазине ПК «Дулевский фарфор» при заводе, а также в брендированных магазинах ЧМ-2018», – подчеркнул Сивов.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.