РИАМО - 18 июн. Московский транспорт 17 июня потратил на перевозку болельщиков второго матча в «Лужниках» на 15 минут меньше, чем после игры 14 июня, почти 58 тысяч болельщиков покинули стадион за 1 час 15 минут, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С каждой игрой чемпионата мира в Москве перевозка болельщиков проходит быстрее и качественнее. В этом большая заслуга, в том числе, гостей соревнований, которые пользуются всеми подсказками, которые подготовил транспортный комплекс города. Так, зрители второго матча на «Лужниках» покинули спортивную арену за 1 час 15 минут – на 15 минут быстрее, чем в день открытия чемпионата (14 июня – ред.). 57,8 тысячи болельщиков воспользовались метро, МЦК, бесплатными шаттлами и такси», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом 52 тысячи человек уехали на метро и МЦК, 4,5 тысячи воспользовались бесплатными шаттлами S1 до станции метро «Парк культуры», аккредитованные такси перевезли 1 340 пассажиров.

«Остальные выбрали пешеходные маршруты через парки имени Горького, «Музеон» и «Зарядье», где для них действуют специальные скидки 10% в магазинах, кафе и ресторанах по FAN ID», – добавил Ликсутов.

По его словам, транспортный комплекс правительства Москвы справляется с перевозкой болельщиков после матчей и в «Лужниках», и на стадионе «Спартак».

«Хочу сказать спасибо жителям районов Хамовники и Покровское-Стрешнево, которые в большинстве случаях с пониманием относятся к тому, что Москва стала столицей чемпионата мира по футболу. Мы в свою очередь стараемся свести к минимуму все неудобства, связанные с соревнованиями», – подчеркнул Ликсутов.

На стадионе «Лужники» 17 июня прошел матч в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными командами Германии и Мексики. Игра завершилась со счетом 0:1. Футбол на стадионе смотрели 78 тысяч зрителей.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.