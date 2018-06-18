РИАМО - 18 июн. Пожар произошел в частном в Волоколамском районе Подмосковья, к тушению привлекли 14 спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«17 июня 23:18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Волоколамский муниципальный район, улица Цветочная, дом 2. В 00:20 – ликвидация пожара», – говорится в сообщении.

К тушению возгорания привлекли четыре единицы техники и 14 человек, отмечается в материале.