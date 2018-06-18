РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. В 2018 году в Балашихе завершится второй этап реконструкции парка «Пехорка» и начнется благоустройство еще четырех общественных территорий, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава муниципалитета Сергей Юров.

Первый этап реконструкции парка «Пехорка» начался в Балашихе в сентябре 2017 года. В парке установили новые детские площадки, смонтировали сцену, сделали освещение, поставили скамейки. В марте текущего года реконструкция парка продолжилась. Сейчас большая часть работ завершена.

«Приятно видеть, как изменилось это место, а самое главное – в нем кипит жизнь. Но на этом мы не останавливаемся. В этом (2018 году – ред.) году начнем реконструкцию Пестовского парка в Железнодорожном, благоустроим территорию вокруг озера в микрорайоне Заря, сделаем сквер в центре микрорайона Северный, начнем реализацию масштабного проекта «Долина Пехорки»», – написал Юров.

Он также добавил, что в будущем планируется реконструкция парка и усадьбы Пехра-Яковлевское.

«Усадьба и территория вокруг нее – федеральная собственность в пользовании РГАЗУ. Ведем переговоры о передаче этой территории городу», – отметил Юров.