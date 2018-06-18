РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» в Подольске предупреждает жителей о мошенниках, которые, притворяясь сотрудниками этой организации, навязывают установку фильтров по завышенной стоимости, сообщается на сайте предприятия.

«В Подольске группа лиц, представляясь работниками МУП «Водоканал» или сотрудниками Роспотребнадзора, навязывает жителям установку фильтров для воды по завышенной стоимости. Зачастую фильтры устанавливаются без согласия владельцев, которым по факту предъявляют счет на оплату. Жертвами оказались уже сотни людей, преимущественно пожилого возраста. Руководство МУП «Водоканал» Подольска официально заявляет, что предприятие не производит установку систем фильтрации воды в квартирах и жилых домах», – говорится в сообщении.

Обман рассчитан в основном на людей пожилого возраста, поэтому злоумышленники предпочитают работать в дневное время суток, когда рядом нет бдительных родственников потенциальных жертв. Еще большей заманчивости предложению добавляют специальные скидки для пенсионеров, льготы ветеранам, а также возможность бесплатной проверки пригодности труб и монтажа приобретенной системы фильтрации.

«Мошенники работают по всей территории округа. Например, в микрорайоне Климовск жителям предлагали фильтры, способные генерировать «живую воду»: очищенную, смягченную, обеззараженную солями серебра и увлажненную. Продавцы предлагают «чудо-фильтры» «со скидкой» – стоимостью до 40 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

Вернуть деньги обманутым потребителям на практике оказывается сложно: все действия данной группы лиц тщательно спланированы, а заключенные сделки являются законными. МУП «Водоканал» просит жителей быть бдительными.