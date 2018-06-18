РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В понедельник утром сотрудники пожарной охраны Подольска ликвидировали возгорание в квартире одного из домов микрорайона Климовск, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сегодня утром (18 июня – ред.) произошел пожар в квартире по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица 50 лет Октября, дом 7. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар произошел на кухне квартиры – горела мебель. На данный момент возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет», – сказал сотрудник.

Сообщение о пожаре в оперативно-дежурную смену поступило в 7:18. На месте происшествия работали 14 человек и четыре единицы техники.