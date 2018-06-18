РИАМО - 18 июн. На улице Волковской в подмосковных Люберцах произошла дорожная авария, в результате которой погиб один человек, на этом участке возможно затруднение движения, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 08:05 в Люберцах на улице Волковская произошло столкновение трех транспортных средств. В результате аварии погиб один человек», — говорится в сообщении.

На этом участке дороги из-за ДТП возможно затруднение движения.