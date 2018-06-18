РИАМО - 18 июн. Пенсионер из Германии Хуберт Вирт, который на тракторе приехал в Россию, чтобы поболеть за сборную своей страны на чемпионате мира по футболу, посетил матч между командами Германии и Мексики в столичных «Лужниках», болельщик провел в пути целый месяц, говорится в сообщении пресс-службы департамента спорта и туризма Москвы.

«Немецкий болельщик Хуберт Вирт, приехавший в Россию из Германии на тракторе, 17 июня посетил матч между сборными Германии и Мексики на стадионе «Лужники». Правительство Москвы в лице руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева вручило ему билеты на первый матч ЧМ-2018 с участием его любимой команды», - говорится в сообщении.

Семидесятилетний пенсионер из Германии Хуберт Вирт преодолел более 2,5 тысяч километров от Форхгайма до Москвы на тракторе с прицепным вагончиком для путешествий в виде бочки. В дороге немецкий болельщик провел целый месяц. Ежедневно он преодолевал около 100 километров, ехал со скоростью 20 километров в час. В пути его сопровождала собака по имени Хекс.

В Москве ему выделили специальное место, где он смог припарковать свой транспорт.

По словам Вирта, поездка в Москву – не первое подобное турне в его биографии. Путешествуя аналогичным образом, он побывал в Италии, Франции и других европейских странах.

«Я приехал специально на матч Германия - Мексика и Франция - Дания. Когда я приехал в Россию, попросил о возможности посетить этот матч. И правительство Москвы мне ее предоставило, за что я очень благодарен», - отметил Вирт.

На стадионе «Лужники» 17 июня прошел матч в рамках чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными командами Германии и Мексики. Игра завершилась со счетом 0:1. Футбол на стадионе смотрели 78 тысяч зрителей.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.