РИАМО - 18 июн. Сотрудники правоохранительных органов обеспечили правопорядок при проведении футбольного матча на стадионе «Лужники» в Москве, нарушений не зарегистрировано, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

На стадионе «Лужники» 17 июня прошел матч в рамках чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными командами Германии и Мексики. Игра завершилась со счетом 0:1. Матч смотрели 78 тысяч зрителей.

«Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», - говорится в сообщении.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.