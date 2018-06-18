РИАМО - 18 июн. В Москве заработал чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами и квестами по городу, его разработали в агентстве «Мосгортур» и столичном департаменте культуры к чемпионату мира по футболу, экскурсии доступны на русском, английском и испанском языках, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Экскурсии проводит виртуальный робот Борис. Он будет показывать интересные места в Москве и загадывать пользователям загадки. Бот работает на специальном сайте. Экскурсии доступны на русском, английском и испанском языках. Они будут особенно полезны тем, кто хочет самостоятельно погулять по городу без туристической группы, но при этом узнать множество новых фактов о Москве и ее музеях», — сказал генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников.

На выбор предлагается пять маршрутов: «Кропоткинская» — «Китай-город» от храма Христа Спасителя до палат бояр Романовых, «Кропоткинская» — «Лужники» от центральных улиц до главного стадиона ЧМ-2018, «Смоленская» — «Арбатская» по историческим местам, «Арбатская» — «Третьяковская» по дворянским местам до Третьяковской галереи, станция метро «Краснопресненская» — «Сити» по живописным улицам столицы к деловому центру.

Длительность экскурсий составляет от полутора до двух с половиной часов. Подробную информацию о маршрутах можно уточнить на сайте чат-бота. Для того чтобы начать экскурсию, пользователю нужно выбрать интересующее направление и нажать на кнопку «Пройти маршрут». Робот Борис подскажет, как пройти до каждой из точек по пути, и прикрепит фотографии местности для удобства. Маршруты подготовлены профессиональными экскурсоводами, которые много лет организовывают познавательные прогулки по столице.

Чат-бот продолжит работать и после завершения чемпионата мира по футболу. По словам Овчинникова, бота будут дорабатывать: «Мосгортур» составит дополнительные маршруты и квесты для пользователей.

«Мосгортур» также разработал культурную карту столицы на русском, английском и испанском языках к ЧМ-2018. Тираж карты — 150 тысяч экземпляров. В ней содержится информация об основных московских театрах, парках, храмах, соборах и музеях. Получить карту-гид можно в центре выдачи паспорта болельщика. Также ее раздают волонтеры у станций метро.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.