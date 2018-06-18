РИАМО - 18 июн. В течение недели в Москве и Подмосковье сохранится теплая погода, однако во вторник, пятницу и выходные не исключены дожди, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Погода у нас теплая, летняя, и ее продолжение следует. На сегодня у нас переменная облачность без осадков, слабый ветер, днем 25-27 градусов тепла. Уже во вторник и среду будет прохождение атмосферного фронта, поэтому завтра днем небольшой дождь, может быть, даже где-то грозы. В связи с этим усиление ветра, отдельные порывы до 12-17 метров в секунду», - сказал Цыганков.

Он добавил, что днем во вторник воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, ночью - плюс 12-17 градусов. В среду и четверг днем температура воздуха составит плюс 22-24 градуса, в ночные часы - 13-18 градусов.

По словам синоптика, в пятницу в Московском регионе может пройти дождь.

«По предварительным прогнозам, в выходные ночные температуры составят плюс 10 - плюс 14, днем в пределах плюс 18 - плюс 23 градусов. Будет переменная облачность. По расчетам получаются небольшие дожди», - сказал Цыганков.