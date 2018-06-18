РИАМО - 18 июн. Московский парк «Сокольники» предоставит скидки на посещение музеев и экспозиций парка для болельщиков чемпионата мира в размере от 30% до 50%, скидки в кассах парка предоставят по паспорту болельщика, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Размер скидок для болельщиков на посещение музеев и экспозиций парка «Сокольники» составит от 30 до 50 процентов. Чтобы получить их, надо предоставить в кассах парка паспорт болельщика. Акция будет действовать до 15 июля», отмечается в сообщении.

Скидками можно будет воспользоваться в Большом розарии, орнитарии, современном музее каллиграфии и в музее пинбола, недалеко от площадки «Гайд-парк».

Так, билет в Большой розарий будет стоить 200 рублей вместо 300 рублей. Это одно из самых популярных мест в парке, где много цветов и других растений. В музей пинбола болельщики смогут попасть за 350 рублей. Там можно посмотреть на коллекцию игровых автоматов, от самых ранних до современных, стоимость билета без скидки —550 рублей.

Для болельщиков также сделали бесплатным посещение современного музея каллиграфии в «Сокольниках». Там можно увидеть примеры эталонного письма на разных языках мира. Для посетителей, у которых нет паспорта болельщика, стоимость входного билета в этот музей останется прежней — 200 рублей.

«Сокольники» не единственный парк столицы, где действуют особые цены для обладателей паспорта болельщика. Скидки также есть в парке Горького, «Музеоне» и «Зарядье». Поклонники футбола смогут сэкономить 10% на заказах в кафе и ресторанах, которые там расположены. В «Зарядье» скидки на обслуживание действуют в трех точках общепита — в медиацентре, «Заповедном посольстве» и ледяной пещере.

Получить льготу можно только в дни матчей, которые пройдут на стадионе в «Лужниках». Паспорт болельщика ЧМ-2018 также подарит его обладателям 50-процентную скидку в музеи Москвы.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.