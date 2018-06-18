РИАМО - 18 июн. В кинотеатре «Юность» сети «Москино» с 23 по 27 июня покажут пять фильмов американского режиссера Дэвида Линча, на первом сеансе зрители смогут посмотреть документальную картину о режиссере, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В кинотеатре «Юность» сети «Москино» с 23 по 27 июня будут показывать фильмы Дэвида Линча — первого популярного режиссера-сюрреалиста, снявшего один из главных сериалов 1990-х «Твин Пикс». Режиссер никогда не объясняет свои работы и не любит трактовок и интерпретаций. Кроме того, он пишет книги, делает ремиксы на композиции Моби и Золы Джисус, снимает музыкальные клипы и сам записывает альбомы», - говорится в сообщении.

В кинотеатре 23 июня можно будет посмотреть документальный фильм «Дэвид Линч: жизнь в искусстве» (2016). Картина представляет собой монолог мастера. Он рассказывает о своей юности, увлечении живописью, о Пенсильванской академии искусств, где он учился.

Приквел к сериалу «Твин Пикс» под названием «Твин Пикс: сквозь огонь» (1992) можно будет посмотреть 24 июня. Зрители узнают о последних днях жизни школьницы Лоры Палмер и расследовании убийства Терезы Бенкс (это преступление совершили за год до убийства Лоры). Картина снята в 1992 году. Известный британский рок-певец Дэвид Боуи сыграл там агента ФБР Филиппа Джеффриса.

Зрителей приглашают посмотреть фильм «Duran Duran: вне сцены» (2014) 25 июня. Это концерт группы в Лос-Анджелесе в 2011 году, снятый Линчем на пленку. Видеообразы, которые он проецирует на сцену во время выступления, напоминают и работы Линча в качестве художника, и фрагменты из его фильмов.

Один из самых первых фильмов режиссера под названием «Голова-ластик» покажут 26 июня. Главную роль сыграл Джек Нэнс, который снимался почти во всех фильмах Линча.

В заключительный день вниманию зрителей предстанет картина «Шоссе в никуда». Саксофониста Фреда Мэдисона обвиняют в убийстве жены Рене. Его приговаривают к смерти на электрическом стуле, но незадолго до казни он исчезает из камеры, а вместо него там появляется автомеханик Пит Дейтон. В ленте звучит музыка Трента Резнора, Мэрилина Мэнсона, Дэвида Боуи и Rammstein.

Все фильмы покажут с субтитрами на языке оригинала. Посмотреть подробное расписание, а также купить билеты можно на сайте сети кинотеатров «Москино».