РИАМО - 18 июн. В парке Горького завершилась реставрация циркумференций – двух боковых крыльев главного входа, где с 1950-х годов находились кассовые павильоны, во время работ, которые длились два года, специалисты восстановили фасады, а также интерьеры циркумференций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году парку Горького исполняется 90 лет. К юбилею мы вернули оригинальный облик многим историческим объектам. Полностью завершена реконструкция главного входа. Циркумференции, прилегающие к строению главного входа, приобрели первоначальный вид не только снаружи, но и внутри», - сказала директор парка Горького Марина Люльчук.

Она добавила, что из-за того, что оригинальный декор интерьеров был практически утрачен, отделка проводилась с учетом проекта архитекторов Юрия Щуко и Ассена Спасова.

Глава городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что перед началом реставрации специалисты изучили архивные документы и фотографии фасадов и интерьеров зданий.

«До начала реставрации была проведена большая научно-исследовательская работа. Были изучены архивные документы и фотографии фасадов и интерьеров зданий. Лепной декор, входные двери, оконные рамы и паркет в центральных залах кассовых павильонов восстановили по немногим сохранившимся историческим образцам из тех же материалов, что и использовались при строительстве зданий», — уточнил Емельянов.

Он добавил, что изначально в каждом кассовом павильоне располагалось 21 кассовое окно. Так как сейчас вход в парк свободный и необходимости в кассах нет, большую часть окон было решено заложить. При этом на их месте оставили ниши, чтобы не нарушать архитектурный облик зданий. Однако в левом павильоне на память о том, что некогда здесь работали кассы, оставили шесть окон рабочими, над ними сохранили вывески «Касса».

Ансамбль центрального входа в парк Горького является выявленным объектом культурного наследия с 2009 года. Реставрация циркумференций, которая началась в 2016 году, была проведена впервые с момента строительства. Перед специалистами стояла задача восстановить исторический облик зданий, а также воссоздать их внутренние помещения и приспособить их под современные нужды. Работы проводились по проекту, согласованному с департаментом культурного наследия города Москвы.