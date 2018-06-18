РИАМО - 18 июн. Шестнадцать возгораний зарегистрировали в Московской области за прошедшие сутки, к их тушению привлекли 140 человек, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - 16. Спасены двое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 140 человек, 40 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 28 раз, при этом спасли 33 человек.

Аварий на водных бассейнах не зафиксировано.

Очагов горения сухой травы и природных пожаров на территории Московской области не зарегистрировано.