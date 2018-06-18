РИАМО - 18 июн. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погожий антициклон продолжит определять погоду в первый день рабочей недели. При переменной облачности осадков не ожидается. При слабом ветре в послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 25-27, по области до 22-27 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха 30%.

Синоптики отмечают, что среднесуточная температура воздуха будет на 3-4 градуса выше климатической нормы.

«Жаркая и сухая погода на фоне повышенного атмосферного давления отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей, страдающих хронической кислородной и сердечной недостаточностью, заболеваниями эндокринной системы. Специалисты рекомендуют принимать средства, поддерживающие сердечную деятельность, водные процедуры и обильное питье», - отмечается в материале.

Также синоптики рекомендуют не выходить на улицу в самые жаркие дневные часы.