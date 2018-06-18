РИАМО - 18 июн. В понедельник, 18 июня 2018 года, в 16:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова подпишет соглашение с председателем Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов Николаем Зеликовым, после чего проведет пресс-конференцию по защите и восстановлению прав жителей Подмосковья.

Московская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» ставит своей основной целью защиту прав и законных интересов инвалидов Московской области. Организация помогает людям с ограниченными возможностями здоровья получить равные с другими гражданами возможности участвовать во всех сферах жизни общества.

Уполномоченный и сотрудники его аппарата активно сотрудничают с Подмосковным обществом инвалидов уже много лет. Жалобы от людей с ограниченными возможностями здоровья, поступающие к уполномоченному, чаще всего рассматриваются совместно с МООО ВОИ. Начальник отдела защиты социальных прав аппарата уполномоченного на постоянной основе состоит в координационном совете по делам инвалидов при правительстве Московской области.

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