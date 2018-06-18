РИАМО - 18 июн. Одиннадцатиклассники в понедельник будут сдавать единый госэкзамен по биологии и иностранным языкам, биологию выбрали более 20% выпускников, сообщается на официальном информационном портале Единого государственного экзамена.

Резервный день для сдачи экзамена намечен на 27 июня. Тогда же выпускники смогут сдать ЕГЭ по химии и истории.

Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 28 мая с экзаменов по географии и информатике. На участие в экзаменах в основной период в России зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом. В частности, в Московском регионе экзамены напишут свыше 90 тысяч одиннадцатиклассников, из них 32694 выпускника подмосковных школ.

По числу участников лидируют обязательные предметы: 94% будут сдавать русский язык, 80% - базовую математику. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание (53%). Сохраняется высокий интерес к естественнонаучным предметам: 61% участников зарегистрировались на профильную математику, 25% - на физику, 21% - на биологию, 14% - на химию. В числе популярных предметов также традиционно история (20%).