РИАМО - 17 июн. Порядка 55 тысяч болельщиков уехали со стадиона «Лужники», где проходил матч между сборными командами Мексики и Германии, на столичном транспорте, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Германией и Мексикой завершился со счетом 0:1. Матч на стадионе «Лужники» смотрели 78 тысяч зрителей.

«Итог: в общей сложности 55 тысяч болельщиков уехали на транспорте за 1 час 15 минут. Остальные разошлись гулять. Мы справились!» - отмечается в сообщении.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.