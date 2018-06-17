РИАМО - 17 июн. Болельщики из Мексики поздравляют друг друга с победой над сборной Германии, они поют, танцуют и машут флагами возле стадиона «Лужники» в Москве, где проходила игра.

Многие из них одеты в цвета формы своей команды, сомбреро. Мексиканцы бьют в барабаны, кричат и обнимают каждого, кто им встречается.

После матча очередей на выход со стадиона не было, все выходы к метро свободны.

Мексиканцы открыли счет в первом тайме усилиями Ирвинга Лозано. Немцы так и не смогли отыграться. Матч завершился победой мексиканцев со счетом 1:0.

Во время матча произошло два исторических события: сборная Германии впервые в своей истории проиграла команде Мексики, кроме того, немцы впервые проиграли в первом матче ЧМ в ранге действующих чемпионов мира.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.