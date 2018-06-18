РИАМО - 18 июн. Мособлсуд в понедельник начнет рассмотрение по существу дела в отношении брата бизнесБрат бывшего владельца столичного Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафик Исмаилов не признает вину в убийствемена Тельмана Исмаилова Рафика, обвиняемого в убийстве двух человек в Подмосковье.

владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино-Моторс» Юрия Брилева.

По делу также проходит предполагаемый соучастник преступления Мехман Керимов. Как считает следствие, Исмаилов и Керимов причастны к убийству Савкина и Брилева на Новорижском шоссе в мае 2016 года.