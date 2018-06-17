РИАМО - 17 июн. Порядка 45 тысяч болельщиков покинули стадион «Лужники», где проходил матч между сборными командами Мексики и Германии, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Германией и Мексикой завершился со счетом 0:1. Матч на стадионе «Лужники» смотрели 78 тысяч зрителей.

«К 21 часу городской транспорт увёз более 45 тысяч болельщиков. Многие пошли гулять», - отмечается в сообщении.

Кроме того, 100 пассажиров вызвали такси через приложение «Метро Москвы», чтобы уехать со стадиона.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.