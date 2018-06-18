РИАМО - 18 июн. В Москве с понедельника будет проходить прием электронных заявок на участие в ярмарках выходного дня, заявки будут принимать по 22 июня, торговые точки на ярмарках предоставляются фермерам бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сельхозпроизводители, которые хотят участвовать в ярмарках выходного дня, смогут подать заявки на портале mos.ru с 09:00 18 июня до 23:59 22 июня. Вторая торговая сессия ярмарок в столице пройдет с 6 июля по 30 сентября. Все торговые места предоставляют фермерам бесплатно», - говорится в сообщении.

Заявки на участие могут подать физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, главы фермерских или личных подсобных хозяйств, а также те, кто занимается огородничеством и животноводством.

«Чтобы оформить заявку, пользователям необходимо зайти на mos.ru в раздел «Услуги», подраздел «Бизнес» и выбрать услугу «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве», — добавили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Также заявитель может обратиться в любой столичный центр «Мои документы». Сотрудники офисов помогут фермерам зарегистрировать заявку.

Обо всех этапах рассмотрения заявки соискателя будут информировать в личном кабинете на портале и по электронной почте. Результаты отбора объявят 29 июня до 23:59. Все, кто подал заявки, получат извещения в личном кабинете. Реестр решений также будет опубликован на официальных сайтах департамента торговли и услуг и ГБУ «Московские ярмарки».