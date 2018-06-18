РИАМО - 18 июн. Станция «Филевский парк» Филевской линии московского метро с понедельника изменит режим работы, западный вестибюль закроют на ремонт до 18 сентября, а восточный вестибюль станции откроют после реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«С 18 июня изменится режим работы станции «Филевский парк». После реконструкции откроется восточный вестибюль станции. Одновременно западный вестибюль закроется на ремонт до 18 сентября. Также изменится режим работы платформы станции», - отмечается в сообщении.

Так, для ремонта на «Филевском парке» станции закроют часть платформы. Поезда, следующие в центр, будут открывать двери только первых двух вагонов. Поезда, следующие из центра, будут открывать двери только последних двух вагонов.

Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена будут дежурить на станциях «Филевский парк», «Багратионовская» и «Пионерская». Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.