РИАМО - 17 июн.Футболисты сборной Германии расстроены после поражения от сборной Мексики, но обещают реабилитироваться уже в следующих матчах, сообщил журналистам на послематчевой пресс-конференции главный тренер немецкой команды Йоахим Лев.

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Германией и Мексикой завершился со счетом 0:1. Матч на стадионе «Лужники» смотрели 78 тысяч зрителей.

«Конечно, мы разочарованы. Это первый матч, мы проиграли. Для нас это ненормально, необычная ситуация. Потому что мы все предыдущие турниры практически всегда выигрывали. На следующих матчах будем лучше. Не выиграли в первом, выиграем во втором», - сказал Лев.

Сборная Германия впервые в истории проиграли мексиканцам и впервые потерпела поражение в первом матче чемпионата мира в ранге действующих чемпионов.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.