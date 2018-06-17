РИАМО - 17 июн. Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио остался доволен игрой своей команды против сборной Германии, тактику игры с действующим чемпионом мексиканцы подготовили еще полгода назад.

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Германией и Мексикой завершился со счетом 0:1. Матч на стадионе «Лужники» смотрели 78 тысяч зрителей. Во время матча произошло два исторических события: сборная Германии впервые в своей истории проиграла команде Мексики, кроме того, немцы впервые проиграли в первом матче ЧМ в ранге действующих чемпионов мира.

«Мы подготовили тактику игры ещё шесть месяцев назад. При всем уважении, я могу сказать, что мы были лидерами в этой игре», - сказал журналистам на послематчевой пресс-конференции Хуан Карлос Осорио.

В свою очередь, автор гола Ирвинг Лозано подчеркнул, что команда играла в быстрый футбол.

«Я очень рад, действительно очень приятно, что нам удалось очень сыгранно выступать. Мы очень быстро сегодня играли. И, действительно, видно было, что мы проделали огромную работу. И во время перерыва тренер сказал нам, что так и нужно играть, противиться «немецкой машине», - сказал футболист

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.