РИАМО - 17 июн. Футбольные болельщики массово покидают фан-зону на Воробьевых горах и стадион «Лужники», где завершился матч между сборными командами Германии и Мексики, в связи с этим изменили режим работы нескольких станций метро, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Германией и Мексикой завершился со счетом 0:1. Матч на стадионе «Лужники» смотрели 78 тысяч зрителей.

«Северный вестибюль станции «Университет» работает только для выхода пассажиров. Для входа можно воспользоваться южным вестибюлем», - отмечается в сообщении.

Кроме того, открыты турникеты при входе на станции метро «Спортивная», «Парк культуры», «Фрунзенская», в северном вестибюле «Воробьевых гор» и на станции МЦК «Лужники».

Южный вестибюль станции «Спортивная» и станция МЦК Лужники работают только на вход пассажиров.

Болельщикам рекомендуют для отъезда со стадиона пользоваться станциями «Парк культуры», «Фрунзенская», южным вестибюлем станции «Спортивная», северным вестибюлем станции «Воробьёвы горы» и МЦК «Лужники».

Специально для победившей команды информацию о пользовании МЦК даем на испанском языке», - добавляется в сообщении.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.