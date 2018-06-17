РИАМО - 17 июн. Тонущего мужчину вытащили из воды в районе поисково-спасательной станции «Терлецкая» в Москве, спасенный находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 19:45 спасатели МГПСС в районе поисково-спасательной станции «Терлецкая» спасли мужчину 1995 года рождения. Мужчина купался в нетрезвом состоянии», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент мужчина доставлен на поисково-спасательную станцию, также на станцию вызвали полицию.