РИАМО - 17 июн. Интервалы движения поездов по «красной» ветке метро Москвы и на Московском центральном кольце сократили для перевозки болельщиков со стадиона «Лужники», где несколько минут назад закончился матч между сборными командами Мексики и Германии, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

«Для комфортного возвращения футбольных болельщиков со стадиона «Лужники» сокращены интервалы движения поездов по Сокольнической линии метро и на МЦК», - отмечается в сообщении.

Кроме того, южный вестибюль станции «Спортивная» и станция МЦК «Лужники» работают только на вход пассажиров.

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Германией и Мексикой завершился со счетом 0:1. Матч на стадионе «Лужники» смотрели 78 тысяч зрителей.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.