РИАМО - 17 июн. В поселении Московский в ТиНАО пожарные ликвидировали возгорание на кровле и в чердачном помещении здания на площади около 90 квадратных метров, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В поселении Московский в ТиНАО было незначительное возгорание на кровле и в чердачном помещении, площадь около 90 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожарные ликвидировали возгорание, в результате происшествия никто не пострадал.