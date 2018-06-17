РИАМО - 17 июн. На столичном стадионе «Лужники» завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Германией и Мексикой со счетом 0:1, передает корреспондент РИАМО.

Единственный гол в игре на 36-й минуте забил мексиканец Ирвинг Лозано.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.