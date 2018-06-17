РИАМО - 17 июн. В Москве в спортивной арене «Лужники» играют сборные Германии и Мексики, на матче присутствуют 78 тысяч зрителей, передает корреспондент РИАМО.

«На матче присутствуют 78 тысяч зрителей», - сообщили по громкой связи.

Мексиканцы открыли счет в первом тайме усилиями Ирвинга Лозано. К 75 минуте встрече счет остается 1:0. Немцы пока не могут отыграться.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.