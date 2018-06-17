РИАМО - 17 июн. Транспорт столицы готовится к наплыву болельщиков после матча между сборными командами Мексики и Германии, который проходит на стадионе «Лужники», часть болельщиков начала покидать стадион и фан-зону, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

«Готовимся к тому, чтобы принять болельщиков: часть покидает фан-зону и часть уходит со стадиона», - отмечается в сообщении.

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Германии и Мексики проходит на столичном стадионе «Лужники».

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.