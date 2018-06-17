РИАМО – 17 июн. Партия «Яблоко» выдвинула в губернаторы Московской области муниципального депутата из Чехова Николая Дижура, сообщает РИА Новости.

«Такое решение в воскресенье приняла конференция регионального отделения партии. За кандидатуру Дижура было отдано 32 голоса, его конкурент, депутат городского округа Химки Дмитрий Трунин получил 12 голосов. Два бюллетеня были признаны недействительными», — отмечается в сообщении.

Николай Дижур – руководитель фракции «Яблоко» в совете депутатов городского округа Чехов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона. Воробьев является кандидатом от партии «Единая Россия». Также кандидат от Московского областного отделения партии «Альянс зеленых» Лилия Белова и кандидат от «Справедливой России» Игорь Чистюхин подали заявление в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора региона.

Кандидатом от КПРФ на пост губернатора Московской области выдвинут зампред Мособлдумы Константин Черемисов. «Партия Роста» выдвинула кандидатом на пост губернатора Московской области политика Бориса Надеждина.

Седьмого июня 2018 года постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 июня по 27 июня.

Правом выдвижения кандидатов обладают исключительно избирательные объединения, выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения законом не предусмотрено.

На начальном этапе партии принимают решения о выдвижении кандидатов. Далее кандидаты обязаны написать личное заявление о согласии баллотироваться и представить его в Избирательную комиссию Московской области вместе с решением избирательного объединения, иными документами, подтверждающими сведения, указанные в заявлении.

На втором этапе кандидаты обязаны собрать и представить в Мособлизбирком подписи депутатов и избранных глав муниципальных образований – так называемый муниципальный фильтр.

Решением Мособлизбиркома установлено, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Подмосковья должно быть собрано и представлено 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципалитетов, из которых 98 - подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Подмосковья.

Кандидат на должность губернатора Московской области должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранными на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов не менее чем в 51 муниципальном районе и городском округе Московской области.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.