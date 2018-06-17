РИАМО - 17 июн. В больнице остаются трое пострадавших в дорожной аварии с участием автомобиля такси на улице Ильинка в центре Москвы, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Пока в больнице остаются трое человек, их состояние удовлетворительное. Они будут выписаны в ближайшие дни», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все трое - граждане Российской Федерации.

Вечером 16 июня на улице Ильинке в центре Москвы водитель такси совершил наезд на группу пешеходов. Водитель – гражданин Киргизии - задержан. В аварии пострадали восемь человек. Мэр Москвы Сергей Собянин держит ситуацию с ДТП на Ильинке под контролем.

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