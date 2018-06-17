РИАМО - 17 июн. В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» вечером в воскресенье отменили и задержали 35 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» шесть рейсов задержали и два отменили. В «Домодедове» задержаны восемь рейсов, пять отменены. В «Шереметьеве» задержали 14 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве и в Подмосковье в воскресенье отмечается погода без осадков, температура воздуха вечером составляет около 23 градусов.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса >>