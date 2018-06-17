РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. На автотрассе А-107 в подмосковном Подольске в воскресенье вечером образовалась пробка длиной около двух километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 18:30 в воскресенье на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «А-107» до остановки «ДСР-1». На данном промежутке средняя скорость движения составляет от 7 до 30 километров в час.

Также пробка образовалась и в центре Подольска. Движение затруднено от поворота с улицы Революционный проспект на проспект Ленина и до поворота на улицу Стекольникова с улицы Кирова. Здесь причиной затора стало ДТП. Помимо этого, в сервисе отмечается, что авария произошла и на проспекте Юных Ленинцев.