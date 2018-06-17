РИАМО - 17 июн. На 56 километре автодороги М-9 «Балтия» в подмосковном городском округе Истра произошла дорожная авария с участием четырех транспортных средств, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 15:40 в городском округе Истра на 56 километре автодороги М-9 «Балтия» произошло столкновение четырех транспортных средств», - отмечается в сообщении.
На участке возможно затруднение движения.
❗️ДТП— МТДИ МО (@mtdimo) 17 июня 2018 г.
В 15:40 в г.о. Истра на 56 км автодороги М-9 «Балтия» произошло столкновение 4-х транспортных средств.
❗️На участке возможно затруднение движения!
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