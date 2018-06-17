РИАМО - 17 июн. На 56 километре автодороги М-9 «Балтия» в подмосковном городском округе Истра произошла дорожная авария с участием четырех транспортных средств, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 15:40 в городском округе Истра на 56 километре автодороги М-9 «Балтия» произошло столкновение четырех транспортных средств», - отмечается в сообщении.

На участке возможно затруднение движения.