РИАМО - 17 июн. Первый тайм матча ЧМ-2018 между сборными Мексики и Германии на столичном стадионе «Лужники» завершился со счетом 1:0 в пользу латиноамериканцев, гол на 36-й минуте забил Ирвинг Лозано, передает корреспондент РИАМО.

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Германии и Мексики проходит на столичном стадионе «Лужники».

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.