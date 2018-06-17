РИАМО – 17 июн. На матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта назначен парагвайский судья, сообщает Газета.ru.

Матч группы А между сборными командами России и Египта пройдет 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало в 21:00.

«Главным арбитром встречи будет Энрике Касерес», - сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

Ка уточняется на сайте FIFA-2018, это первый чемпионат мира Касереса, но 44-летний арбитр работал на многих крупных турнирах: например, Кубке Либертадорес, юношеском чемпионате мира, Кубке Америки. Последний раз он судил матч с участием европейской сборной на чемпионате мира до 17 лет: это была игра Англия - Испания (5:2).

Россия лидирует в группе А, Уругвай - второй, Египет – третий.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.